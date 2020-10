in questa prima parte di stagione, frae nazionale svedese. Per il classe 2000 ex Parma il 2020-21 è iniziato con il botto, con una super prestazione e un gran gol contro la. Poi sono arrivate due partite in chiaroscuro, il 2-2 fra la Juve e lae la sconfitta per 2-1 contro la(secondo passo falso consecutivo per gli scandinavi dopo il ko con ilo dell'8 settembre)., fra le quali quella dell'ex centrocampista Kim Kallstrom: "Il ct Andersson ha bisogno delle doti di Kulusevski in campo, ma non credo che fosse pronto ad affrontare le critiche se non lo avesse schierato. Per me è la scelta giusta sia dal punto di vista sportivo che da quello mediatico. Penso che Kulusevski dovrebbe giocare viste le sue qualità, ma ci sono anche motivazioni diverse dietro a questa decisione".. E' più morbida perché in bianconero gli attori principali sono altri, da, ma è altrettanto vero che nei confronti di Kulusevski (acquistato a gennaio dall'Atalanta per 35 milioni di più bonus, strappandolo alla concorrenza dell'Inter) le aspettative sono molto alte anche a Torino.e per diventare protagonista assoluto con la maglia della Svezia e con quella della Juventus, come dimostrato dalla freddezza ostentata nel suo colpo da biliardo contro la Sampdoria, all'esordio in bianconero., quando di fronte alla Svezia si ripresenterà. Con il peso di essere un predestinato.