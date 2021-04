Assurdo ma vero. Dejan Kulusevski oltre al gol si porta dietro una delle statistiche più incredibili di questo campionato: contro il Genoa si è sbloccato, andando a segno dopo appena 4', ma non solo. La sua rete è arrivata con il suo primo tiro in porta del 2021. Non realizzava un tiro in porta in Serie A dallo scorso 19 dicembre, giorno della vittoria contro il Parma, quando segnò la sua ultima rete. Fa impressione anche la sua media realizzativa: 4 gol con 6 tiri in porta.