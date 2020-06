Dejan Kulusevski è uno di quei giocatori che ha una situazione borderline dopo lo slittamento del campionato: il prestito al Parma scade a fine stagione, che in una situazione di normalità era fissata al 30 giugno. Cosa succede adesso? Il giocatore dovrà decidere se finire la stagione in gialloblù con l'ingaggio pagato a metà tra Parma e Atalanta (proprietaria del cartellino fino a gennaio) o andare subito alla Juve senza però la possibilità di giocatore fino all'inizio della prossima stagione. Secondo Sky Sport, Kulusevski sarebbe orientato a chiudere la stagione con il Parma, rinunciando anche a qualcosa in più dal punto di vista economico.