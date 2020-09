Queste le parole di Dejan Kulusevski, attaccante della Juventus, a Sky Sport: "Serata fantastica, non è stato facilissimo, ma abbiamo trovato i tre punti. Sono contento che mi sono sbloccato subito, così non ci penso più. Mi aspetto tante cose da questa stagione, perché ci divertiamo in allenamento, vogliamo vincere tutte le partite, ci proveremo. Pirlo è tranquillo, ti dà fiducia, è importante. Ronaldo è fantastico, sono fortunato ad averlo in squadra. Dopo il 2-0 mi ha detto di continuare a giocare, voleva fare più gol