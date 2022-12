. Ma a provocare il rialzo era stata, quella che spaventa di più i vertici del club che solo per questo reato rischiano fino a 12 anni di carcere. Lo scrive Repubblica, in merito all'inchiesta che vede coinvolta la Juve con i suoi (ex) vertici.Sul quotidiano del Gruppo Vedi si legge cheper l’emergenza Covid. Solo questo doveva essere detto ai mercati, nascondendo l’intesa di restituire tre ratei. «Per questioni legislative di Borsa» il comunicato ufficiale doveva però uscire diverso rispetto alla reale intesa raggiunta con i calciatori, comunicava il 27 marzo, il capitanonella chat di squadra, in cui avvisava i compagni della «proposta finale» per «aiutare il club e tutti i dipendenti»: «Vi arriverà nei prossimi giorni un foglio che vale tutto e niente dove ci impegniamo a lasciare i restanti mesi di questa stagione», spiegando però che poi sarebbero stati contattati «agenti e avvocati» per firmare «nello stesso momento» rinunce e promesse di pagamento per l’anno dopo. E aggiungeva:«Tanta gente pensava che noi avessimo rinunciato a 4 mesi e nessuno sapeva che avremmo preso tre mesi pagati più avanti» aveva detto Dybala. «Tutti erano a conoscenza di tutto» aveva confermato Chiellini, mentre Bernardeschi aveva raccontato anche di «aver fatto una videoconferenza su Zoom e di averne parlato fra noi calciatori». [...]derivanti dall’intesa raggiunta positivi per circa 90 milioni di euro ». Quella comunicazione, ha consentito il 30 marzo «di registrare un aumento del 5,07 per cento all’apertura della Borsa, mantenuto nei gironi a seguire» annotano gli inquirenti.erano le 19 e 22 quando la dipendente della Juventus ha caricato il comunicato sulla piattaforma. A quel punto il sistema informatico “1INFO”,della società Computershare a cui si appoggia la Juventus, l’ha diffuso. Ci sono voluti 29 secondi «dalla reale ricezione alla reale diffusione». E in quel mezzo minuto si gioca uno scontro durissimo tra accusa e difesa, quello per la competenza territoriale. [...]