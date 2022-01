Gentile Procuratore,



leggo qua e là che Federico Chiesa potrebbe non essere riscattato dalla Juventus perché l'acquisto del calciatore a titolo definitivo è condizionato dalle sue presenze e gol in campionato. La Juventus sta già attraversando un periodaccio, ci mancherebbe solo di perdere Federico! Mi può spiegare. Grazie. Alberto 2000 di Torino



Caro Alberto,



non devi preoccuparti assolutamente! Ricordiamo che la Juve è obbligata verso la Fiorentina a riscattare il cartellino al verificarsi di una delle seguenti condizioni: 1. 10 gol o 10 assist in stagione di Chiesa; 2. presenza di Chiesa in campo di almeno 30 minuti nel 60% delle partite disputate dalla Juventus; 3. piazzamento della Juve nelle prime 4 del campionato di serie A. Escludendo il verificarsi delle prime due condizioni (per indisponibilità del calciatore), resta aperta la condizione di arrivare tra le prime 4 accedendo così alla Champions League.



Premesso quanto sopra, alla Juventus - se non dovesse arrivare nelle prime 4 - è in ogni caso riservato il DIRITTO di riscattare il cartellino del neo campione d'Europa!



Ma ora passo la palla agli utenti di calciomercato.com lanciando un altro interrogativo: se la Juventus non dovesse centrare l'obiettivo (minimo) di andare in Champions League potrebbe rischiare di perdere comunque Chiesa per il malcontento di quest'ultimo?