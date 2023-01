Il nuovo amministratore delegato della Juventus, Maurizio Scanavino ha dichiarato in conferenza stampa: "Garantirò il massimo impegno per la Juventus, alla guida di altri settori. In questi mesi da DG, ringrazio anche i colleghi per la disponibilità, come fatto nell'ultimo incontro, in un periodo come quello natalizio che non è adatto a certi ritmi...".



"Ho trovato un gruppo motivato, con progetti avviati, anche per una prospettiva più lunga. Parlo di Allegri, Cherubini, Braghin, Montemurro, ma anche chi lavora nelle attività classiche di un'azienda, commerciale e marketing. Con queste persone e con progetti come la Next Gen, citata anche da Agnelli, che si sta rivelando un percorso straordinario e strategico, che ha portato elementi stabilmente in prima squadra. In prospettiva ce ne sono molti pronti a sbocciare".



"Progetti fuori dall'ambito sportivo ce ne sono tantissimi. Quello principale è andare ad allargare il pubblico degli affezionati alla Juventus. Andare ad aggiungere, al nostro enorme pubblico e classico, in Italia, target giovani e internazionali. Grazie ai progetti e alle nuove modalità di comunicazione, facendo leva sui valori e la storia della Juventus, pensiamo si possano raggiungere obiettivi interessanti".



"A proposito di obiettivi, quando ho incontrato la squadra un paio di mesi fa, non cambiano quelli della squadra e quelli aziendali. La storia della Juve ha saputo coniugare equilibrio finanziario e progettualità, ci proponiamo di farlo anche in futuro. Con questo vi ringrazio, ci saranno opportunità e confronti in futuro".