Una giornata di emozioni forti per Gigi Buffon, che contro il Verona gioca la sua ultima partita con la maglia della Juventus. LIVE su Calciomercato.com il racconto della giornata del numero uno bianconero.



16.40 APPLAUSI DAI TIFOSI DEL VERONA - Giro di campo per salutare tutti i tifosi per Buffon, applaudito anche dallo spicchio riservato a quelli del Verona.



16.35 SOTTO LA CURVA - Dopo qualche minuto nello spogliatoio, Gigi Buffon è rientrato a bordo campo e sta salutando i tifosi presenti in Curva Sud.



16.31 LA CURVA LO CHIAMA, LUI ESCE - Dal momento della sua uscita dal campo, la Curva Sud ha intonato dei cori per chiamare sotto il settore Buffon, che invece ha lasciato la panchina, dirigendosi verso gli spogliatoi.



16.22 LA SOSTITUZIONE - È finita alle 16.22 l'era Buffon alla Juventus. Il portiere bianconero è stato richiamato in panchina da Massimiliano Allegri, che ha mandato in campo Carlo Pinsoglio.