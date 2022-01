La Juventus affonderà il colpo per Dusan Vlahovic, ma a fine anno si avvicina sempre di più l'addio di Matthijs De Ligt. L'obiettivo dei bianconeri è chiudere una maxi cessione che porti anche al risparmio del suo ricco ingaggio sostituendolo con un rinforzo a parametro zero come Romagnoli in uscita dal Milan.