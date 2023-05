Domani, lunedì 22 maggio, l, che è impegnata sul campo dell'Empoli nel posticipo. Occhi al Castellani e orecchie in aula, per provare a capire quale sarà la vera situazione di partenza della stagione 2023-2024 e di conseguenza organizzare l'area mercato con la figura di Cristianoin attesa del doppio via libera, quello di De Laurentiis per il Napoli e quello dei bianconeri.Bianconeri che però, senza l'accesso alla Champions League che al momento sarebbe certificato dal secondo posto in classifica, dovrebbero rinunciare, secondo quelli che sono i magri incassi della stagione in corso, ad. Questo perché il girone è stato chiuso al terzo posto senza qualificazione alla fase a eliminazione diretta, altrimenti gli incassi sarebbero stati assai maggiori. E la non partecipazione al torneo più importante d'Europa comporta anche la svalutazione del brand e dell'attrattiva sul mercato.Poi c'è da considerare chea Tottenham, Chelsea, Liverpool e Leeds senza aver attivato i rispettivi diritti di riscatto,Arthur è già una certezza, sugli altri tre arriveranno presto novità. Unendo questo possibile squarcio ai sopra citati 50 milioni, che sono una stima a ribasso,Di conseguenza, come scrive oggi La Gazzetta dello Sport,sarebbero i primi ad andarsene senza la vetrina europea, mentre sarebbe da monitorare con attenzione la situazione di: il primo diverrebbe il principale sacrificabile per ovviare all'emorragia delle casse societarie, il secondo ha il contratto in scadenza nel 2024 e la sua posizione, specie in uno scenario come questo, non sarebbe delle più salde.