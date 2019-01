Il futuro di Medhi Benatia entra nel vivo. A Milano, infatti, nel quartier generale della Juventus, intorno alle 14.30, è arrivato l'agente del difensore bianconero, Moussa Sissoko, pronto a incontrare la dirigenza juventina e a discutere di quel che sarà del proprio assistito. Il centrale marocchino, che piace in Ligue 1, dove c'è quel Rudi Garcia già avuto a Roma, vuole giocare di più, forte anche delle tante richieste sul mercato.



POSIZIONE JUVE - La Juventus, dal canto suo, non vorrebbe privarsi del classe '87, ora infortunato, autore in stagione di 5 presenze in Serie A più una in Coppa Italia. L'incontro è terminato alle 15.30, un'ora di confronto utile per capire come muoversi in futuro, utile per capire il destino di Mehdi Benatia.