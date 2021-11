Intervenuto al Social Football Summit in corso Roma, l'agente Davide Lippi ha parlato anche di Giorgio Chiellini, uno dei suoi assistiti più eccellenti: "Il suo futuro? Penso che farà il dirigente, ma per il momento è meglio che giochi, quando non lo fa ci sono sempre problemi - si legge su TMW -. Le aziende hanno voluto investire su di lui perché hanno ritrovato nell'uomo Chiellini dei valori in cui si rispecchiano".