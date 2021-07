"Federico Cherubini è in contatto con il procuratore di, arriverà a Torino nei prossimi giorni e tutto sta andando come deve". Al termine dell'amichevole vinta dalla Juventus contro il Cesena, la prima della nuova era, il vice-presidentedei bianconeri per provare ad arrivare ad un'intesa con l'attaccante argentino per prolungare il contrattoE il primo step è finalmente arrivato perché in queste oredi 10 giorni e poi sarà libero di incontrare i dirigenti della Juventus per il primo summit per il rinnovo.Offerta ritenuta da Dybala troppo bassa, soprattutto in relazione alla centralità che la Juve vuole dare al suo 10 e in relazioni agli stipendi di altri compagni come De Ligt che arriva a quota 12. Ci sarà modo e tempo per arrivare all'intesa. Il primo passo, l'arrivo di Antun in Italia, apre i lavori per il rinnovo più atteso.