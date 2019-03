Non perde solo la Juventus. Anche l'Ajax, prossima avversaria della Vecchia Signora in Champions League, cade in campionato. De Ligt e compagni, infatti, cadono contro l'AZ Alkmaar, con la decisiva rete di Til, e vedono sfumare il titolo, con il PSV Eindhonven di Lozano che si porta a più 5.



ZIYECH KO - Brutte notizie per quanto riguarda il risultato, brutte notizie per quanto riguarda l'infermeria. Va ko Ziyech, che al 23esimo è uscito per il riacutizzarsi di un problema al polpaccio.