La Juventus lo segue da tempo, il giocatore ha più volte confermato l'interesse e ai microfoni di Calciomercato.com ha anche svelato di essere già stato a Torino. La trattativa per Matthijs de Ligt non è però semplice per gli uomini mercato bianconeri che sono alle prese, come riporta Tuttosport, con una richiesta di almeno 50 milioni di euro fatta dall'Ajax per lui.