O cessione o rinnovo. Secondo quanto riportato da La Stampa il futuro di Miralem Pjanic alla Juventus è a un bivio. Il centrocampista bosniaco è corteggiatissimo da Chelsea e Barcellona, ma senza un'offerta da 80 milioni non partirà. La Juve in caso di permanenza procederà invece al rinnovo di contratto, attualmente in scadenza 30 giugno 2021 con un ricco aumento di ingaggio.