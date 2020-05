"Il tifo è una cosa, il lavoro un'altra". Lo ha ribadito spesso Maurizio Sarri, allenatore della Juve, oggetto di diverse critiche da parte dei tifosi del Napoli per il 'tradimento' dello scorso anno. Nelle ultime ore, però, a far discutere sono le parole di Aurelio Virgili, storico amico del tecnico bianconero. Virgili, ai microfoni di Radio Bruno, racconta: "Maurizio tifa Fiorentina. Quando ha giocato a Firenze ci è rimasto male, in molti hanno offeso sua madre. Mi ha confessato che allenare la Fiorentina è il suo sogno nel cassetto".