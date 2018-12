L’analisi degli esperti di Banca Imi, riportata da Calcio e Finanza, prevede che i ricavi della Juventus passeranno dai 505 milioni della stagione 2017-2018 ai 557 milioni previsti per stagione in corso, per poi salire fino a circa 624 milioni nel 2021-2022. Fino ad allora, però, i costi del personale tesserato e gli ammortamenti, dove il peso del solo Cristiano Ronaldo è stato stimato in 60 milioni annui, dovrebbero tradursi in un rosso di bilancio non solo per l’esercizio in corso (-68,1 milioni la stima per il 2018-2019) ma anche per i prossimi due esercizi (-62,4 milioni la perdita attesa per il 2019-2020 e -26,3 milioni il rosso previsto per il 2020-2021). Solo dalla stagione 2021-2022 la Juventus dovrebbe tornare in utile.