Due i gol della Juventus contro il Parma, a opera di Mario Mandzukic e Blaise Matuidi. Li ha analizzati il sito ufficiale bianconero, così:



1. MARIO ALL'INIZIO - Il primo gol viene realizzato dopo pochissimi minuti di gioco come successo a Verona contro il Chievo. La Juventus inizia l'azione attraverso una veloce ripartenza dalla propria area di rigore, anche se non riesce ad entrare in area parmense, a causa della prontezza con cui i padroni di casa riescono a rientrare e chiudere gli spazi. Si torna allora indietro e coinvolgendo, come spesso capita, i due centrali di difesa i bianconeri prendono campo: il Parma è costretto a chiudersi e a giocare a ridosso della propria area. Attravesro il giro palla viene servito nuovamente Cuadrado che, dalla sua solita mattonella sulla trequarti avversaria e da posizione defilata da fermo, lascia partire un cross preciso all'interno dell'area. Ronaldo non attacca la porta e tiene fuori dai sedici metri un avversario e lo spazio centrale viene occupato dallo scatto di Mandzukic che intuisce con anticipo la giocata del colombiano (proprio sull'asse Cuadrado Mandzukic già nella scorsa stagione, vedi il gol contro la Fiorentina, la Juventus aveva segnato e creato tante palle gol). Il croato è poi abile a sfruttare il rimpallo dopo la sua prima conclusione di testa e segnare il gol del vantaggio.



2. IL MOMENTO DECISIVO - Sul punteggio di 1 a 1 nella ripresa la Juventus ha alzato i ritmi di gioco e chiuso nella propria metacampo il Parma. L'azione del gol partita nasce, come al solito, da un'azione costruita nella propria trequarti. Il giro palla trova, come in occasione del primo gol, ma questa volta sulla sinistra, il terzino libero. Alex Sandro avanza e con abilità effettua un dribbling accentrandosi. Ronaldo da punta centrale attacca la porta, mentre Mandzukic rimane a ridosso del limite dell'area per proporre uno scambio al brasiliano. La combinazione arriva prontamente, ma anziché esserci una triangolazione fra il croato e Alex Sandro, nell'azione irrompe Matuidi (che già nel primo tempo aveva fatto diverse incursioni in area avversaria). Mandzukic lo serve di tacco e il francese da posizione defilata realizza un gran gol.