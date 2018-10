ha vinto con gran facilità la prima partita casalinga in Champions League.travolto dalle prodezze di Pauloautore di una tripletta", così i bianconeri tramite il sito ufficiale del club dopo la vittoria di ieri.- Il primo gol nasce da un lancio fantastico di Leonardo Bonucci che pesca Dybala oltre alla linea della difesa dello Young Boys. Nell'azione si evidenziano due elementi importamti. Il primo è che con Bonucci la Juventus può disporre spesso di un doppio playmaker, un regista arretrato che può giocare in diverse occasioni sulla stessa linea di Pjanic, soprattutto quando Allegri schiera la difesa a tre. Il secondo elemento è la funzione di Mandzukic. Anche quando non tocca palla e non sembra avere un ruolo attivo nell'azione, il croato con il suo peso e la sue esperienza chiama a sé molto spesso due giocatori. Dybala approfitta così di questo buco che viene a crearsi nel mezzo della retroguardia avversaria e partendo da una posizione più defilata, senza dare punti di riferimento, riecse ad arrivare primo sulla palla e battere a rete con straordinaria abilità.Il secondo gol è un autentico manifesto dell'allegrismo. Si parte dalla metà campo dello Young Boys: la Juventus manovra ma non trova spazi. Infatti tutti e 10 i giocatori di movimento della squadra svizzera sono nella propria trequarti. I bianconeri decidono così di allungare gli avversari per riuscire a creare degli spazi. Nel giro palla all'interno della propria trequarti vengono coinvolti i difensori e soprattutto, spinti anche dal prorpio allenatore che chiama i suoi al pressing alto, la Juventus "invita" gli avversari a seguire la palla e quindi ad allungarsi creando spazi. Prima 5 giocatori dello Young Boys, poi un sesto, vengono attratti e cascano nel tranello: Dybala si posizione tra le linee, Pjanic verticalizza con velocità, ed ecco che i 4 giocatori della difesa degli ospiti sono costretti ad indietreggiare a palla scoperta. La Juventus si riversa nella trequarti avversaria e trovano spazi: Matuidi arriva alla conclusione. Dybala va a chiudere in tap in sulla respinta.Il terzo gol è un capolavoro tecnico. A differenza della rete del 2 a 0 in cui gli spazi vengono creati grazie all'abilità tattica dei bianconeri, in occasione della terza rete è la superiorità tecnica e la capacità di liberarsi e nascondersi all'avversario a fare la differenza. Al limite dell'area di rigore dello Young Boys ci sono ben 9 avversari. La Juventus dopo che ha già provato ad entrare in area di rigore con Cuadrado, cambia di nuovo gioco sulla sinistra con Dybala. Scambio nello stretto tra Emre Can e Mandzukic, con Cuadrado che liberatosi sulla destra detta il passaggio. Assist facile e semplice per Dybala che segna a porta vuota.