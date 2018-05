Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato del suo futuro durante l'ultima conferenza stampa dell'anno: "C'è una percentuale altissima di rimanere. Settimana prossima mi incontrerò per la società per capire i programmi della società per rendere competitiva la Juve come hanno sempre fatto. Bisogna prepararsi alla festa di domani. Al momento non vedo elementi per cui non dovrei rimanere alla Juve. Ho un ottimo rapporto con la società, è normale vedersi per capire bene insieme cosa fare. Offerte dall'estero? La prima a sapere se voglio andare via è la società, tutti gli anni e sarà sempre così. Bisogna vedersi, pianificare, anche perchè poi voglio andare in vacanza".