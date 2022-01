Altro giro di convocazioni, nuove conferme: Matias Soulé verrà chiamato ancora da Lionel Scaloni in vista delle prossime gare di qualificazione al Mondiale contro Cile e Colombia. Prosegue quindi la campagna dell'Argentina per convincere Soulé a non accettare l'eventuale corte futura dell'Italia: la Seleccion punta sul talento della Juve, già oggi.