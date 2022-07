Primo giorno di lavoro per la Juventus, Danilo arriva la JMedical ed entra subito dentro la struttura per le visite mediche. Il brasiliano ha voglia di iniziare in fretta la nuova stagione, per riportare la squadra di Allegri di nuovo in alto. "Dopo" chiede con pazienza ai tifosi presenti che gli chiedono foto e autografi.