La Juventus ha definito l'acquisto di Matthijs De Ligt, che in serata sbarcherà a Torino, intorno alle 22-22.30 all'aeroporto di Caselle con un volo privato proveniente da Amsterdam che non potrà tardare più di tanto, anche perché la pista poi chiude​: il difensore olandese, accompagnato dalla fidanzata e dalla famiglia, domani farà le visite mediche, mentre la presentazione potrebbe essere nella giornata di giovedì. La Juve pagherà De Ligt circa 75 milioni di euro all'Ajax, mentre il calciatore percepirà 8 milioni di euro di parte fissa più 4 milioni di bonus, per una cifra che si aggira attorno ai 12 milioni.



Calciomercato.com vi offre il LIVE dell'arrivo di De Ligt nel mondo Juventus:



22.00 - A minuti l’arrivo di DeLigt a Torino: una trentina di tifosi ad attenderlo.



21.45 - Tutto è pronto per lo sbarco dell'aereo, che dovrebbe avvenire a minuti.