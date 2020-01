La Juve compra Dejan Kulusevski. Arriverà a giugno. Ma carte alla mano potrebbe in ogni caso esserci ancora tempo e modo per regalarlo subito a Maurizio Sarri. D'altronde Aaron Ramsey e Douglas Costa han trascorso più tempo in infermeria che in campo, il nodo Emre Can è ancora tutt'altro che sciolto. E, soprattutto, Federico Bernardeschi mese dopo mese assomiglia sempre più a una scommessa persa. L'acquisto di Kulusevski va a colpire proprio quest'ultimo bersaglio, nel medio o lungo periodo. Perché a fargli spazio sarà proprio Bernardeschi la prossima stagione, scivolato sempre più nel cono d'ombra del talento mai realmente esploso o, ancora peggio, forse sopravvalutato: sono passati due anni e mezzo dal suo arrivo, da Max Allegri a Sarri non è ancora stata individuata una posizione realmente adatta all'ex viola, pure lui finito nell'elenco dei giocatori in vendita o quantomeno sacrificabili. Anche a gennaio. Almeno secondo il punto di vista della Juventus: se ad agosto nei discorsi con il Barcellona era piovuto il veto bianconero sul nome di Bernardeschi, oggi un'offerta verrebbe valutata con grande attenzione se non fosse già arrivata la comunicazione del giocatore di non voler cambiare aria prima di fine stagione salvo clamorose sorprese.



IL MERCATO – Il suo entourage comincia quindi a guardarsi attorno, senza fretta ma con la consapevolezza di non poter aspettare nemmeno troppo tempo, anche per poter vivere l'Europeo con la serenità che lo ha sempre sbloccato in azzurro a differenza di quanto succede in bianconero. Raffreddata, ma non tramontata completamente, la pista che portava proprio al Barcellona: c'era proprio Bernardeschi in cima alla lista delle preferenze blaugrana durante i tanti tentativi di scambio poi sfumati. In Italia ogni altra opzione potrebbe essere vissuta come un passo indietro, ma Roma e Inter restano alla finestra. Intanto il 2020 è iniziato, sei mesi o forse meno restano a Bernardeschi per riuscire a fare quanto fin qui non è successo: prendersi la Juve con un posto, chiaro, da protagonista. Cambiando un finale che ora come ora sembra già scritto.