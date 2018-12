Juventus pronta a muoversi sul mercato per rinforzare la propria difesa. Secondo Rai Sport, il club torinese può lasciar partire Mehdi Benatia, conteso in Bundesliga da Schalke 04 e Borussia Dortmund. Il principale indiziato per prendere il posto dell'ex Roma è Jean Clair Todibo, 18enne francese del Tolosa, giocatore da tempo nel mirino anche dell'Inter.