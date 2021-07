Il nome di Gianluca Frabotta torna d'attualità in casa Genoa.



Svanita la concorrenza dell'Atalanta, ormai orientata ad affidare la propria fascia mancina all'ex rossoblù Giuseppe Pezzella, il giovane esterno romano della Juventus riprende quota nella lista dei desideri di mercato dei liguri.



Persi in un sol colpo Luca Pellegrini e Davide Zappacosta, entrambi rientrati dai rispettivi prestiti, il primo proprio in bianconero, il secondo al Chelsea, il Grifone ha l'esigenza di trovare nuovi interpreti per la propria corsia sinistra. E Frabotta sembra avere tutte le carte in regola per soddisfare i bisogni dei liguri. I rapporti con la Juve, d'altronde, sono ottimi e trovare un'intesa con il calciatore, garantendogli la quasi certezza della titolarità, non dovrebbe essere un problema. A preoccupare, caso mai, è l'inserimento dell'ultima ora dell'Verona, anch'esso attratto dalla prospettiva di prelevare Frabotta in prestito.