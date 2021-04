"Era da febbraio 2001 che l’Atalanta non batteva la Juventus in Serie A (2-1 in quel caso grazie ai gol di Lorenzi e Ventola). Per la prima volta la Dea ha sconfitto la Juve nel girone di ritorno nell’era dei tre punti a vittoria. Clamoroso."



"Era da febbraio 2015 che la Juventus non riusciva ad effettuare almeno 10 tiri (come oggi) contro l'Atalanta in un primo tempo di un match di Serie A. Tentativi."



Questi due dati Opta contribuiscono a testimoniare molto bene quale sia la portata della vittoria atalantina oggi per 1-0 contro la Juve.