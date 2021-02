Alvaro Morata, attaccante della Juventus, era partito benissimo nella sua nuova esperienza in bianconero, mentre sta trovando difficoltà nell'ultimo periodo. E, come scrive fichajes.net, in casa Atletico Madrid la dirigenza è preoccupata, in quanto il giocatore è in prestito con diritto di riscatto (10 più 45 milioni, con presto prorogabile per un'altra stagione a fronte di 10 milioni) e non con obbligo, col rischio di vedere tornare in dietro lo spagnolo, considerato fuori dai piani.