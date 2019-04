L'Auxilium è in crisi. La squadra di basket di Torino è appesa a un filo, come racconta il Corriere, dopo il nulla di fatto tra la cordata guidata da Paolo Terzolo e il presidente Antonio Forni. Non si trovano, infatti, finanziatori in grado di coprire la cifra necessaria per chiudere la stagione attuale, ovvero per arrivare almeno a quota due milioni di euro e iniziare a programmare la prossima. E i tifosi, tramite i social, stanno diffondendo una richiesta quantomeno insolita, che riguarda la controparte calcistica: "CR7 mettiti una mano sulla coscienza. Con una settimana di stipendio compri la società e fai contenti migliaia di tifosi. E poi entri anche al PalaVela gratis".