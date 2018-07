Non si fa che parlare in questi giorni di “effetto Ronaldo”. Occorre operare, però, una netta distinzione tra l’effetto ottenuto sui tifosi juventini (ultra positivo) e quell'altro scatenatosi, in parallelo, tra gli antiJuve (e altamente negativo).

Il primo sta producendo ciò che il club si aspettava, ovvero un immediato ritorno sul piano commerciale, oltre che un aumento esponenziale dell'entusiasmo generale: magliette ufficiali vendute a getto continuo negli store dal momento in cui l'acquisto di CR7 è stato ufficializzato, abbonamenti allo stadio andati esauriti nonostante gli aumenti vertiginosi, i biglietti del tradizionale vernissage di Villar Perosa in programma il prossimo 12 agosto, ma stavolta impreziosito dal debutto in bianconero di CR7, volatilizzati in poche ore, al punto da pensare per un momento di trasferire l’evento allo Stadium, per un primo pienone.

E siamo solo all'inizio.



