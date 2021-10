Si avvicina la ripresa del campionato dopo la pausa per le Nazionali e dall'infermeria arrivano buone notizie per la Juventus: Paulo Dybala è sempre più vicino al rientro. L'argentino ha svolto lavoro differenziato e sta recuperando bene dall'infortunio muscolare patito un paio di settimane fa, se la presenza in Champions League contro lo Zenit è quasi certa, la novità è la possibilità concreta che Dybala sia già a disposizione di Allegri per la sfida di campionato con la Roma: non dal 1', visto il periodo di inattività, ma almeno convocabile e utilizzabile per uno spezzone e per poter riprendere confidenza con il campo.



ATTESA MORATA - La Joya pronta ad allungare presto le scelte offensive e dare man forte a Chiesa e compagni. Migliora anche Alvaro Morata dopo il problema muscolare dello scorso 26 settembre, ma per lo spagnolo l'attesa dovrebbe essere un po' più lunga: l'ex Atletico Madrid ha svolto lavoro differenziato, una seduta a base di corsa ed esercitazioni con il pallone. La Juve punta ad averlo in campo per la super sfida con l'Inter del 24 ottobre, la prossima settimana sarà decisiva per le ultime valutazioni.