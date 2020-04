Tutto restava legato a conti da fare solo alla fine, tecnicamente la Juve si trovava ancora in testa alla classifica e in corsa sia in Champions (per quanto con un risultato da ribaltare) che in Coppa Italia. Supercoppa a parte, sulla carta difficile ottenere di più fino a quel momento. Ma lo scivolone di Lione, mitigato da una sconfitta per 1-0 che in fondo poteva far tirare più di un sospiro di sollievo, certificava un'involuzione di gioco e solidità che nel 2020 aveva già portato a diverse battute d'arresto e ad ancor più punti interrogativo sull'intera gestione di Sarri.Tra un rinvio e l'altro (rimandata di una settimana la sfida con l'Inter, posticipata a data da destinarsi la semifinale di Coppa Italia di ritorno con il Milan),si torna al 4-3-3, si utilizza Dybala a gara in corso, si riscrive tutto il centrocampo bocciando Pjanic e rilanciando il trio Ramsey-Bentancur-Matuidi. Mica poco. Appena in tempo per lasciare questa immagine come l'ultima da ricordare prima di una lunga sosta, non prevista ancora ma già nell'aria.Potrà terminare a luglio, agosto, perfino in autunno se necessario. Poi una breve pausa e via alla prossima stagione. Una condizione che di fatto va anche in soccorso dello stesso Sarri. Il suo futuro dipendeva sostanzialmente dai risultati, ma che siano positivi o negativi inevitabilmente (anche giustamente) il giudizio non potrà che restare sospeso e condizionato da una situazione senza precedenti. E in generale diventerebbe molto complicato trovate il tempo e il modo per ricalibrare un nuovo progetto tecnico con così poco margine tra una stagione e l'altra.