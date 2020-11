Notizie positive per Andrea Pirlo dalla Continassa. L'allenatore della Juventus è pronto a lasciarsi alle spalle l'emergenza difensiva che aveva caratterizzato le ultime settimane e, in occasione dell'allenamento di oggi - a due giorni dall'impegno di Champions League con la Dinamo Kiev -, ha ritrovato in gruppo sia Giorgio Chiellini che Merih Demiral.



EMERGENZA FINITA - Due recuperi fondamentali per il reparto arretrato che si aggiungono a quello di Leonardo Bonucci, già convocato per la trasferta di Benevento e pronto ad essere rilanciato dal primo minuto, e a quello di un De Ligt da subito in palla dopo il ritorno in campo successivo all'operazione alla spalla.