Piove su bagnato in casa Juventus che nel corso della partita poi persa contro l'Atalanta ha dovuto sostituire sia Federico Chiesa che Weston McKennie per due guai fisici.



Per l'esterno italiano si tratta di un problema al flessore della gamba sinistra, mentre per il centrocampista americano lo stop è più serio perché è stato costretto al cambio in seguito a una distorsione del ginocchio destro.



Domani entrambi sono attesi al J Medical per sottoporsi agli esami strumentali e definire la gravità e l'entità degli infortnui.