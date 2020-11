Il tunnel subito da Correa al minuto 94 della sfida contro la Lazio è stata soltanto l'ultima pecca, forse neanche la più decisiva, di una gara, l'ennesima di questa stagione, in cui Rodrigo Bentancur sta facendo fatica a trovare il proprio posto nella Juventus di Andrea Pirlo. Un'altra prestazione negativa, per un giocatore che oggi rappresenta un'autentico equivoco di gestione per lo staff tecnico bianconero e che, lentamente, sta diventando un problema.- Un equivoco prima di tutto tattico perché nel corso degli ultimi due anni Bentancur si è perfezionato, è cresciuto ed esploso prima nel ruolo di mezzala di un centrocampo a 3 e poi da alternativa a Pjanic da perno centrale della stessa linea mediana. Oggi con Pirlo ricopre un ruolo differente nel suo 4-4-2, ha più porzione di campo da coprire (la heatmap della gara con la Lazio è praticamente a tutto campo) e tocca molti più palloni abbassando però anche le sue percentuali dato che l'uruguaiano è uno dei giocatori che tenta più dribbling della squadra per forzare la giocata (3 con la Lazio).Oltre 11 chilometri percorsi (il secondo della Juve svariando in tutto il campo al pari di Rabiot), ma anche meno della metà dei duelli vinti, un solo tackle riuscito e 4 falli che l'hanno portato a rischiare anche il doppio giallo in pochi minuti. Che Bentancur non sia a suo agio in questo ruolo è evidente, ma le sue prestazioni continuano a non essere soddisfacenti anche grazie a una condizione atletica tutt'altro che buona. Il ritardo atletico, condiziona inevitabilmente anche quello tecnico e così l'equivoco si ingigantisce diventando un problema. E se a questo si aggiunge la convocazione dell'Uruguay, la gestione di Pirlo sarà ancora più complicata.