Joao Cancelo sembra davvero poter prendere la via di Manchester, più City che United nel suo futuro. Jorge Mendes è al lavoro, la Juve in caso di offerta giusta e plusvalenza importante potrebbe lasciarlo partire, serviranno però almeno 60 milioni. Intanto si lavora per il suo sostituto, che potrebbe anche avere caratteristiche completamente diverse. Prende quota l'ipotesi Cristiano Piccini, protagonista con il Valencia di una stagione maiuscola: numerosi i colloqui col club e con il suo entourage, gli ultimi proprio in questi giorni a Milano. Operazione che potrebbe giungere a un lieto fine tra i 15 e i 20 milioni di euro, con la Juve che potrebbe così girare l'incasso di Cancelo su altre zone del campo ritenute più urgenti.