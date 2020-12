West-on. West, come l'Occidente da dove proviene e ogni tanto torna per vestire la maglia a stelle e strisce degli Usa. On, come acceso. È lui, Weston McKennie, a schiacciare sul pulsante on-off della Juventus, ribaltando una squadra fin lì decisamente in ombra e cambiando il derby in soli sei minuti. Un ingresso feroce, convinto, aggressivo: l'ex Schalke guida la rimonta bianconera con un inserimento perfetto e un colpo di testa letale."Mi piace inserirmi in area" ha dichiarato McKennie, confermando una delle qualità più importanti. Inserimento, fisico, corsa e dinamismo: la duttilità dell'americano è preziosa, e Pirlo inizia a premiarlo. Perché nella nuova Juve che sta nascendo, il tecnico è ancora alla ricerca di certezze in mezzo al campo. Un vero regista non c'è, Bentancur sta faticando, Arthur non si è ancora preso sulle spalle la squadra, Rabiot ha altre caratteristiche. E pensare che l'americano era sbarcato a Torino tra lo scetticismo di tutti. Sconosciuto ai più, ha già conquistato 5 presenze da titolare e altrettante da subentrato. Dimostrando, sempre più, che in questa Juve ci può stare. "Quando sono arrivato qui pensavo che sarebbero stati dodici mesi di prova, era un prestito. E invece eccomi qui, dopo pochi mesi mi sento a casa, sono completamente a mio agio" ha svelato qualche settimana fa dal ritiro della nazionale.Già, un prestito. Gli accordi ufficiali parlano di 4 milioni e mezzo di euro per il trasferimento temporaneo, con un obbligo di riscatto a determinate condizioni o un diritto di riscatto in favore della Juve a 18,5 milioni. Obbligo formale che dovrebbe scattare a obiettivi precisi e tutt'altro che irraggiungibili, come il 60% delle presenze e la qualificazione in Champions. La Juve prende tempo e si gode la (rapida) crescita di McKennie. All'anagrafe Weston, l'Occidentale che ha acceso la squadra nel derby.