si è ufficialmente insediato nel suo nuovo ufficio alla Continassa e il suo primo vero giorno da direttore dell'area sport della Juventus lo ha già visto pronto a confrontarsi con i suoi nuovi colleghi e sottoposti per le strategie che la società bianconera dovrà portare avanti nell'immediato. Una linea concordata anche in un contatto concon cui l'intesa è ancora da costruire, ma su cui tanti punti di contatto sono già stati trovati., quei giocatori che non rientrano più nei nuovi parametri del club, e che Giuntoli dovrà provare ora a piazzare sul mercato. E fra questi c'è anche e soprattuttoChe il rapporto fra il difensore e l'allenatore non sia mai stato idilliaco è cosa nota da tempo ed è inutile ricordare sgabelli di Champions o esclusioni illustri. Ora però i tanti problemi fisici e un rendimento non più all'altezza di una big, lo hanno portato ai margini anche del progetto tecnico del tecnico toscanoIl ruolo da leade dello spogliatoio, infine, è già stato preso dache ne ha ereditato la fascia da capitano e, non a caso, è stato l'unico a rinnovare il suo contratto nel corso della complicatissima annata bianconera.dal punto di vista economico e in entrambi i parametri Bonucci (ma vale anche per Alex Sandro), non rientra più. Aoggi non può che essere considerato "di troppo" per il nuovo corso del club. E allora? Spazio al mercato, che per ora resta silente. Piazzarlo o trattare un rinnovo a cifre molto più basse può essere una missione impossibile, ma è per questo che la Juve ha scelto di puntare su Giuntoli. La prima patata bollente è già sulla sua scrivania.