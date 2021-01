è infortunato per tutto il mese di gennaio e non era in campo oggi all'Allianz Stadium nella partita vinta contro il Bologna. Ma era assieme ai suoi compagni di squadra e ha voluto festeggiare con loro negli spogliatoi dopo il 2-0 che ha permesso ai bianconeri di riprendersi la zona Champions nella classifica del campionato. In particolare la Joya ha pubblicato una foto su Instagram insieme ad Arthur, che contro il Bologna ha sbloccato il risultato.