Massimo Drago, ex allenatore di Federico Bernardeschi a Crotone, ha speso parole importanti per il numero 33 della Juventus sulle pagine de La Gazzetta dello Sport: "Con le dovute proporzioni, a me Federico per movenze ricorda Johan Cruijff. Ha la stessa eleganza, la stessa prepotenza palla al piede. Potrebbe essere cresciuto nell’Ajax, ha quella forza nei primi passi con cui spesso salta l’uomo. Poi è vero, ormai gioca in diverse zone del campo. Con me era un esterno d’attacco, ma qualche volta faceva la seconda punta. Faticava a calciare perché non era nella sua mentalità fosse stato per lui, avrebbe cercato sempre solo l’assist. Ora invece vedo che parte da più lontano e mi piace, così fa più male". Un'elezione incredibile per Bernardeschi, che dovrebbe essere titolare domani sera nell'andata dei quarti di finale di Champions League contro l'Ajax.