L'ex difensore della Juventus Mehdi Benatia non ha perso l'occasione per rifilare qualche punzecchiatura a Massimiliano Allegri nel corso dell'intervista concessa a Tuttosport: "Non porta un’idea di gioco specifica, punta più sul talento. La sua forza è che ti fa vivere ogni partita con molta intensità, contro il Sassuolo o in Champions. Prepara benissimo le gare e sul lato umano, a prescindere dal fatto che con me si è comportato male, è una buona persona".



Sul suo scarso impiego nell'ultima annata in bianconero: "Ci siamo confrontati con Allegri, ma la sua spiegazione era che doveva valutare in ogni partita. Ricordo a volte come Chiellini sentisse la necessità di fermarsi per stanchezza, ma alla fine giocava sempre".