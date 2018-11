Gianluigi, portiere del, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Napoli: "Conosco bene il San Paolo, è uno stadio difficile per l’ambiente che si crea. Tra squadra e tifosi c’è un gran feeling, sarà una gara complicata per noi perché il Napoli visto all’andata è una squadra per cui avere molto rispetto. Non è una gara normale, sappiamo di dover vincere. L’importante sarà non perdere e giocarci le nostre carte nelle due sfide che restano con Liverpool e Stella Rossa. In Francia sto trovando squadre che fisicamente e singolarmente hanno qualcosa di superiore rispetto all’Italia. Ma giocando in maniera molto offensiva permettono ad una squadra forte come la nostra di andare facilmente in gol. Cosa che non avviene in Serie A dove la tattica la fa da padrona. Se si vede una gara di Ligue 1 si vede davvero la qualità di ogni singolo giocatore, se sia un bene o un male dipende dai gusti personali".- "E' una persona speciale, le sue squadre diventano sempre le squadre di tutti perché quando non sai chi tifare tifi per lui. È una persona atipica che con naturalezza si fa apprezzare da tutti e ha vinto ovunque. È un grandissimo tecnico, ha un qualcosa di diverso dagli altri. Ricambio tutto l’affetto che ha manifestato per me.".- "Questa squadra, però, mi pare abbia altre certezze con Ancelotti: negli anni scorsi faceva un calcio bellissimo, ma doveva andare al massimo per non crollare, ora invece ha una gestione più consapevole di ogni partita".