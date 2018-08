Mauro German Camoranesi, ex esterno della Juventus, campione del mondo con l'Italia nel 2006, parla a Tuttosport dei bianconeri: "Ronaldo? Parliamo di un giocatore che ha segnato più di 500 gol, con qualità eccezionali che nelle prime due giornate non abbia segnato non significa nulla. Di qui fine stagione ne segnerà una marea. ha tutto, potenza esplosività, velocità e tecnica".



SU DYBALA - "La Juve ha talmente tanta qualità che in attacco tutti possono giocare con tutti e che tutti saranno importanti. Allegri potrà cambiare e mantenere il livello sempre alto"