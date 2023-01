Daniela Marilungo, ex membro del Consiglio d'Amministrazione della Juventus, è stata ascoltata per oltre otto ore in Procura dai magistrati che indagano sui conti del club. Come spiega l'edizione torinese del Corriere della Sera, la Marilungo, che nella lettera di dimissioni aveva dichiarato "l’impossibilità di esercitare il proprio mandato con la dovuta serenità e indipendenza" è stata sentita come persona informata sui fatti, dato che da sette anni era consigliere non esecutivo e indipendente della società e ha ricostruito le riunioni degli ultimi mesi e le discussioni sui rilievi della Consob.