L’ex Juventus Coman potrebbe cambiare maglia a fine stagione. Attualmente impegnato nell'Europeo con la sua Francia, per l’esterno del Bayern Monaco si sono fatte vivi diversi top club inglesi. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il club bavarese chiede 50 milioni di euro, mentre il Liverpool sarebbe fermo a 35 milioni. Nello stallo, potrebbe inserirsi anche il Manchester United, impegnato nella trattativa per Jadon Sancho.