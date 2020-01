Paolo De Ceglie, difensore ex Juventus, ha firmato con il Miami Beach per tre stagioni. L'ex Parma e Marsiglia tra le altre, sarà già anche un punto di riferimento dell'Academy del club. Queste le parole di De Ceglie a Gianlucadimarzio.com: "Tre anni, un progetto con italiani e darò anche una mano a livello organizzativo... E la cosa che mi piace è che rispetto alle altre squadre che si allenano e giocano fuori città, noi saremo proprio a Miami Beach. I tre anni sono comunque impostati da giocatore però darò una mano all'interno della società e dal punto di vista delle connessioni di mercato per giovani di prospettiva. Il calcio americano, a Miami in particolare, ha un influenza anche sud americana, quindi ha un grosso bacino d'utenza e può essere un trampolino per i giovani ma anche un posto giusto per finire la carriera".