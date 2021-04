Angelo Di Livio, ex esterno della Juventus, parla a la Gazzetta dello Sport, dicendo la sua sul futuro di Paulo Dybala: "Non si può vendere un giocatore come Dybala, secondo me è l'uomo-chiave del futuro della Juve, visto che Ronaldo non è un highlander anche se ci sorprende sempre. Nel futuro della Juve io vedo Dybala"