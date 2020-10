Douglas Costa, esterno offensivo del Bayern Monaco, tornato in Germania dopo l'esperienza alla Juventus, parla alla Bild del suo ritorno in Bundes: "Volevo tornare da tempo al Bayern Monaco, sono molto felice qui. Sono sempre rimasto in contatto con i miei ex compagni: Manuel Neuer, Jérôme Boateng, Thomas Müller, Joshua Kimmich, non ho mai perso i contatti con loro".



SULLA JUVE - "Avevo altre offerte prima di arrivare in bianconero, ma la Juventus è un top club, uno dei migliori in Europa. Avrei voluto vincere la Champions con la Juve".



RONALDO O LEWA - "Ho avuto la fortuna e il privilegio di giocare con grandi campioni: Neymar in nazionale, Ronaldo alla Juventus. E ora gioco con Robert. il migliore in Europa. Se guardi solo ai numeri, però, Cristiano per tutta la sua carriera sembra essere a un livello superiore" .