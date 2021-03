Claudio Gentile, ex difensore della Juventus, campione del mondo nel 1982 con l'Italia, parla dei bianconeri a Rai Radio 1: "I fatti parlano chiaro. Alla Juve quando si fallisce di solito si rivoluziona un po’. Sicuramente c’è stata una grande delusione. Non voglio dare colpe a Pirlo, ma avere già l’esperienza di aver allenato e saper gestire un gruppo è importante. Forse lui non era pronto. Bisogna chiedere agli addetti ai lavori, non so fare previsioni su questo discorso. Fine di un ciclo mi sembra un po’ troppo esagerato, ma questo anno dirà molte cose. Fallire così… è un’annata tra le più negative. Quando c’è un fallimento bisogna cambiare pensando già a chi sostituire e come sostituirli".